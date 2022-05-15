الزراعة تكشف تفاصيل إجراءات فحص أول شحنة قمح من الهند

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أنه تم تحديد اشتراطات للصحة النباتية لاستيراد القمح من الهند منها أن يكون القمح مزوع في أماكن خاليه من الآفات الحجرية الخطيرة التي يمكن أن تهدد الزراعة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc ، أنه تم ارسال لجنة من الحجر الزراعي الي دولة الهند قبل الشحن وأثناء تجهيز القمح في المخازن وتم سجب عينات من المخازن قبل شحنها على المركب وتم إرسالها الي معامل دوليه أوروبية معتمده التحليل كل العناصر الموجودة في القمح .





وتابع أنه تم الحصول على نتائج التحاليل وكانت مبشرة وممتازة وتأكد أن القمح على أعلى مستوى من الجودة وبه نسب عاليه من البروتين .



وتابع قرار الهند بمنع تصدير القمح لا يسري على مصر وخاصة أن مصر قامت بتعاقدات مسبقه مع الهند وسيتم استيراد شحنات أخرى.