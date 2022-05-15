تفاصيل حفل عمر خيرت في الأوبرا

يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا عنائيا يومى 15و16 مايو على خشبة دار الاوبرا المصرية ضمن حفلات هي. الفطر 2022.

ويعزف عمر خيرت عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة والتي تنال اعجاب جمهوره في الأوبرا ولعل من أبرزها مين مايحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة".

تاريخ حافل لـ عمر خيرت

عمر خيرت فهو من مواليد 11 نوفمبر 1948، وهو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري. ويُعدّ من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر.

يعد عم عمر خيرت هو أبو بكر خيرت (المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة)، واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية