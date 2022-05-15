اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية والهندسة

يواصل اليوم الأحد، الموافق 15 مايو ، طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، على مستوى الجمهورية، امتحانات نهاية العام 2021-2022.

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، الامتحان في مادة البلاغة ، ومادة الهندسة، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، القسم الأدبي، الامتحان في مادة البلاغة، ومادة المنطق.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي، الامتحان في مادة الحديث، ومادة التفاضل وحساب المثلثات، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي ، الامتحان في مادة الحديث، ومادة الفلسفة.

ويؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التجويد بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة المواد الاجتماعية، ومادة العلوم والصحة، ويؤدي طلاب الصف الثاني بمرحلة التخصص بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة التفسير، ومادة القراءات علميا.

كما يؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة التخصص بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة التفسير ، ومادة القراءات علميا، ويؤدي طلاب الصف الأول بمرحلة العالية من معاهد القراءات، الامتحان في مادة النحو، ومادة المواد الاجتماعية، ويؤدي طلاب الصف الثاني بمرحلة العالية بمعاهد القراءات، الامتحان في مادة العروض، ومادة العلوم والصحة.

ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة أصول الدين "ورقة ثانية" والتوحيد والسيرة، ومادة اللغة الأجنبية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي بمرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة أصول الدين "ورقة ثانية" والتوحيد والسيرة، ومادة اللغة الأجنبية.