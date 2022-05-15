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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أكرم توفيق يشارك جمهوره بصورة له بعد فوز الأهلى .. شاهد

صدى البلد

نشر أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى ، متابعيه بصورة له عبر حسابة الشخصى بموقع انستجرام . 

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة إعجابهم . 

 

وانتهت أحداث مباراة الأهلي ووفاق سطيف  بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب 5 يوليو في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل المباراة..
جاء هدف الأهلي في الدقيقة 2 بعد تبادل تمرير الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك.

وأرسل علي معلول تمريرة طولية من منتصف الملعب باتجاه حسين الشحات وأمسك الحارس سفيان خيدايريا بالكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 10.

وباغت عبد الرحيم دغموم مرمي الشناوي برأسية من داخل منطقة الجزاء وأمسك بها الشناوي بسهولة في الدقيقة 22 .

حاول فريق وفاق سطيف أن يسجل هدف التعادل في مرمى الأهلي عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء، وسدد دغموم كرة ولكنها علت مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 42 استطاع أحمد قندوسي من تسجيل هدف التعادل لفريقه وعودة المباراة للمنافسة.

دخل فريق وفاق سطيف شوط المباراة الثاني منظم صفوفه الهجومية، وشن هجوماََ قوياََ على الأهلي ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن لم يحقق أهداف.

وفي الدقيقة 54 سقط محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي بعد تدخل قوي من مهاجم وفاق سطيف، وتعافى سريعاََ واستكمل اللقاء دون خروج.

استطاع بن عياد لاعب وفاق سطيف أن يسجل الهدف الثاني في مرمى الأهلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة عن طريق تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة سكنت شباك الأهلي.

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تبديلان دفعة واحدة بخروج حسين الشحات وأحمد عبد القادر، ونزول رامي ربيعة، ومحمد مجدي أفشة.

وفي الدقيقة 85 أجرى موسيماني تبديلان بخروج طاهر محمد طاهر وأليو ديانج، ونزول أحمد نبيل كوكا، محمد شريف.

وتمكن محمد شريف من اقتناص كرة رائعة داخل منطقة الجزاء، وسجلها ببراعة ليتعادل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

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