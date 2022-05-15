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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. تحذير أمني مهم بسبب سوء الأحوال الجوية

الأردن
الأردن

حذرت إدارة الدوريات الخارجية الأردنية من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية أو انعدامها أحياناً نتيجة الغبار وخصوصا المناطق الصحراوية، لذا يتوجب على سالكي الطرق توخي كامل الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ونصحت الدوريات تجنب السائقين السرعة خلال القيادة مع الحرص على ترك مسافة أمان كافية بين المركبات وبالابتعاد عن مناطق الازدحام المروري والأزمات والتأكد من أن الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة تعمل بشكل جيد والالتزام بالمسرب المحدد على الطرق مع عدم تغيير المسرب الا للضرورة مع توخي كامل درجات الحيطة والحذر.

واوصت أيضا، بإغلاق نوافذ المركبة جيداً أثناء القيادة في الأجواء المحملة بالغبار، مع ضرورة تشغيل أجهزة التكييف على درجة حرارة مناسبة وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، حتى لا تُشتت انتباه السائق على الطريق واستخدام إشارات التنبيه (الفلاشر) عند الضرورة.

ولفتت الى ضرورة تثبيت الحمولات على مركبات الشحن والالتزام بكافة التعليمات وارشادات رجال الأمن العام في الموقع وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة أو للإستفسار عن حالة الطرق.

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