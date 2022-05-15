تجديد حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حبس عاطل 15 يوما لضبطه بكمية من الهيروين لترويجها على عملائه بدائرة المركز، مع مراعاه مواعيد التجديد القانونية اللازمة له .

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث بالمركز باتخاذ عاطل دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط "ت ع ت"، 42 سنة، مقيم دائرة المركز، بحوزته 23 لفافة من مخدر الهيروين ، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.