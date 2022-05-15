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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: نستهدف تأهيل 500 كيلومتر مساقي وتطوير المنظومة في 60 ألف فدان بالقليوبية

وزير الري
وزير الري

عقد  الدكتورمحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد إستخدام المياه، وذلك بحضور  الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، و المهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه ، و المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية.

 

وصرح الدكتور عبد العاطي أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية ، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ ٣٢ كيلومترا حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

 

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل ١٠٦٨ كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية ، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ٣٢٧ كيلومتر حتى تاريخه ، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال ٦٩٧ كيلومتر ، وتوفير إعتمادات مالية لترع بأطوال ٤٤ كيلومتر أخرى.

 

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. أوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان ، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة ٤٨ ألف فدان ، وأنه تم نهو ٧٢٤ فدان ، وأن عدد ٢٢٠١٦ منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد ١١١١ قطعة أرض بمساحة إجمالية ١٨٠٢٢ فدانا.

 

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

 

كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه إزالة ٢٦٩٢ مخالفة على مساحة ١٦٥ ألف متر مربع ، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

 

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية ، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.٣٥٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.

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