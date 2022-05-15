كيفية التعامل مع تآكل وتساقط أسنان الأطفال

مينا الأسنان هو خط الدفاع الأول الذي تتمتع به أسنانك ضد البلاك والتجاويف ، ولكن لا يزال من الممكن تآكلها على الرغم من قوتها، هذا يمكن أن يترك أسنان الطفل عرضة لتسوس الأسنان ، وحتى أمراض اللثة.

على الرغم من قوته مينا الأسنان ، يمكن أن يتآكل مينا الأسنان بفعل الحمض ، ويترك أسنان طفلك عرضة للتسوس، لكن يمكنك اتخاذ بعض الخطوات البسيطة لتجنب التآكل الحمضي وتقوية مينا الأسنان .

كيفية التعامل مع تآكل أسنان الأطفال

يعد الحفاظ على روتين جيد لنظافة الأسنان أحد أفضل الطرق وأسهلها لمنع التآكل الحمضي من إتلاف مينا أسنان طفلك، نشجع جميع مرضانا على تنظيف أسنانهم بالفرشاة مرتين يوميًا ، لمدة دقيقتين في كل مرة ، واستخدام الخيط كل ليلة قبل النوم.

إذا كان طفلك أصغر سنًا ، فعليك مساعدته في تنظيف أسنانه بالفرشاة والخيط للتأكد من أنه يقوم بذلك بشكل صحيح، كما يوجد طرق أخرى مفيدة لتثبيط التآكل الحمضي لأسنان طفلك .

1- اشرب الكثير من الماء

الماء بلا شك هو أفضل شيء يشربه طفلك، إنه ليس حامضيًا على الإطلاق ، لذلك لن يضر مينا الأسنان، كما أنه يحسن إنتاج اللعاب ، مما يساعد على تنظيف الأسنان من الحطام ويحافظ على توازن درجة الحموضة في الفم.

2- اشطفه بالماء بعد الوجبات والوجبات الخفيفة

إن بقايا الطعام التي تبقى على الأسنان لفترة طويلة من الوقت تجذب البكتيريا ويمكن أن تزيد من خطر تسوس الأسنان والتآكل بعد كل وجبة ، اجعل طفلك يغسل فمه بالماء النظيف لمدة 30 ثانية قبل أن يبصقه.

3- تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

يوفر السكر منزل للبكتيريا الموجودة في أسنان طفلك ، مما يزيد مرة أخرى من خطر حدوث تسوس الأسنان ، والتسوس ، والتآكل، حاول الابتعاد عن الوجبات الخفيفة الجاهزة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ، وكذلك المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية.