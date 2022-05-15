مع ارتفاع درجات الحرارة.. أكلات ممنوع تناولها في الصيف

يؤدي تناول بعض الأطعمة فى فصل الصيف إلى تفاقم الكثير من المشكلات الصحية بسبب زيادة حرارة الجسم، والذي يؤثر على عمل جهاز المناعة، ونقدم لك أبرز الأطعمة والمشروبات التى يجب تجنبها لأنها تسبب الجفاف وتجعلك تشعر بالضعف وعدم الصحة.

الملح الزائد

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الملح في النظام الغذائي إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك الانتفاخ وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وعندما يدخل الكثير من الصوديوم إلى الجسم ، فإنه يتسبب في حدوث الجفاف، وهذا يعني أن الجسم سوف يسحب الماء من الخلايا، لذلك يوصى بتقليل تناول الملح في نظامك الغذائي.

الشاي والقهوة

إذا كنت ترغب في الحفاظ على برودة جسمك ورطوبته في حرارة الصيف الحارقة ، فتجنب أو قلل من تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة.

ذلك لأنها تميل إلى زيادة درجة حرارة الجسم الكلية وتعكير صفو الجهاز الهضمي.

البهارات

يُنصح دائمًا بتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل في فصل الصيف ، وإلا فقد تؤثر سلبًا على صحتك، حيث تحتوي الأطعمة الغنية بالتوابل في الغالب على مادة الكابسيسين ، مما يؤثر سلبًا علي الجسم الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم ، مما يؤدي بدوره إلى التعرق المفرط ، والدمامل على الجلد ، والجفاف والمرض، لذلك يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل ، عندما ترتفع درجات الحرارة

الأطعمة المقلية والوجبات السريعة

ليس سراً أن الأطعمة المقلية ليست مفيدة لك، ولكن هذا سبب كبير آخر لتجنبها. سواء كانت السمبوسة المفضلة لديك ، أو البرغر ، أو البطاطس المقلية ، أو الأطعمة السريعة ، وما إلى ذلك ، فإن كل هذه الأطعمة يمكن أن تصيبك بالجفاف ، بالإضافة إلى صعوبة هضمها بشكل خاص في أشهر الصيف، هذه الأطعمة لها تأثير سلبي على صحتك العامة.

المخللات

المخللات تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، مما قد يؤدي إلى احتباس الماء والتورم والانتفاخ.

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عسر الهضم ، إذا كنت تشرب الكثير من عصير المخلل، كما يمكن أن تؤدي النظم الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم إلى حدوث التهابات وتقرحات.