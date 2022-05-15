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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

6 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات بسفنكس وبرج العرب

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات داخل مدينتي ( سفنكس الجديدة وبرج العرب الجديدة).

وشملت القرارات بمدينة سفنكس الجديدة إزالة عددٍ من مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، ومنها: صب خرسانات مسلحة لأسقف طوابق مختلفة وحفر بئر وغير ذلك من المخالفات، كما شمل القرار بمدينة برج العرب الجديدة إزالة التعديات بوضع اليد على 10 قطع أراضٍ مملوكة للهيئة وخاضعة لولاية جهاز مدينة برج العرب الجديدة.

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وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

ونصت القرارات على أن يتولى جهازا مدينتي برج العرب وسفنكس الجديدتين بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختصة التنفيذ.

وزير الإسكان المدن الجديدة الدكتور عاصم الجزار مدينة سفنكس الجديدة التعدي Finance Real Estate

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