لبنان.. ميقاتي يتابع الوضع الأمني للانتخابات من غرفة عمليات الجيش

وصل رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم، الأحد، إلى غرفة العمليات بالجيش، للإطلاع على الوضع الأمني للانتخابات النيابية الجارية.

وحسب موقع "لبنان 24"، كان في استقبال ميقاتي، وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

وفتحت مراكز الاقتراع في لبنان أبوابها، اليوم الأحد، للمواطنين للتصويت في الانتخابات النيابية المقامة في جميع المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتتنافس في الانتخابات التشريعية اليوم، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي على حسابه بموقع "تويتر": "مع فتح صناديق الاقتراع، ما تترددوا بالتصويت، صوّتوا بكثافة، صوّتوا كرمال لبنان".

وأدلى الرئيس اللبناني ميشال عون، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات النيابية، قائلًا إن الاقتراع واجب على كل مواطن، مؤكدًا أنه لا يمكنه أن يكون محايدًا في قضية كبيرة أساسية في اختيار نظام الحكم.

ودعا عون في كلمة أمس، السبت، الناخبين اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية، قائلًا في كلمة له أمس، السبت: "أخاطبكم عشية الانتخابات النيابية كي أدعوكم للمشاركة فيها بكثافة، والتعبير عن رأيكم، واختيار من تثقون بهم وتجدونهم أهلاً للدفاع عن حقوقكم، وإقرار القوانين التي تصونها وتحميها، خصوصاً أن مجلس النواب المقبل سيكون أمام مسئوليات تشريعية كبرى واستحقاقات دستورية".

وأضاف عون: "الانتخاب ليس مجرّد حقّ فحسب، بل هو أيضاً واجب لكلّ مواطن، كما أنّه الطريق الصحيح والفعلي للتغييّر. لقد حانت لحظة المحاسبة، ولحظة تحديد الخيارات. والمحاسبة تكون دائماً في صندوق الاقتراع".

وتابع: "الانتخابات هي فرصتكم، فلا تضيعوها، خصوصاً بعد الحقائق التي تكشّفت خلال هاتين السنتين، والأكاذيب التي تم فضحها، وبعدما بات للفساد وللسرقة وجوه وأسماء. إنَّ مسئوليتكم كبيرة اليوم، كي لا يتوقّف مسار تفكيك منظومة الفساد المركّبة، التي تحكّمت بمفاصل البلد على مدى عقود. مسئوليتكم كبيرة لكي تحاسبوا الفاسدين والسارقين".