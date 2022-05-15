عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. ميقاتي يتابع الوضع الأمني للانتخابات من غرفة عمليات الجيش

ميقاتي يتابع الوضع
ميقاتي يتابع الوضع الأمني للانتخابات من غرفة عمليات الجيش

وصل رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم، الأحد، إلى غرفة العمليات بالجيش، للإطلاع على الوضع الأمني للانتخابات النيابية الجارية.

وحسب موقع "لبنان 24"، كان في استقبال ميقاتي، وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

لبنان.. إصابة عسكريين في إطلاق نار على مركز للجيش في عكار

لبنان.. رئيس النواب ووزير الطاقة يدليان بصوتهما في الانتخابات

وفتحت مراكز الاقتراع في لبنان أبوابها، اليوم الأحد، للمواطنين للتصويت في الانتخابات النيابية المقامة في جميع المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتتنافس في الانتخابات التشريعية اليوم، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي على حسابه بموقع "تويتر": "مع فتح صناديق الاقتراع، ما تترددوا بالتصويت، صوّتوا بكثافة، صوّتوا كرمال لبنان".

وأدلى الرئيس اللبناني ميشال عون، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات النيابية، قائلًا إن الاقتراع واجب على كل مواطن، مؤكدًا أنه لا يمكنه أن يكون محايدًا في قضية كبيرة أساسية في اختيار نظام الحكم.

ودعا عون في كلمة أمس، السبت، الناخبين اللبنانيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية، قائلًا في كلمة له أمس، السبت: "أخاطبكم عشية الانتخابات النيابية كي أدعوكم للمشاركة فيها بكثافة، والتعبير عن رأيكم، واختيار من تثقون بهم وتجدونهم أهلاً للدفاع عن حقوقكم، وإقرار القوانين التي تصونها وتحميها، خصوصاً أن مجلس النواب المقبل سيكون أمام مسئوليات تشريعية كبرى واستحقاقات دستورية".

وأضاف عون: "الانتخاب ليس مجرّد حقّ فحسب، بل هو أيضاً واجب لكلّ مواطن، كما أنّه الطريق الصحيح والفعلي للتغييّر. لقد حانت لحظة المحاسبة، ولحظة تحديد الخيارات. والمحاسبة تكون دائماً في صندوق الاقتراع".

وتابع: "الانتخابات هي فرصتكم، فلا تضيعوها، خصوصاً بعد الحقائق التي تكشّفت خلال هاتين السنتين، والأكاذيب التي تم فضحها، وبعدما بات للفساد وللسرقة وجوه وأسماء. إنَّ مسئوليتكم كبيرة اليوم، كي لا يتوقّف مسار تفكيك منظومة الفساد المركّبة، التي تحكّمت بمفاصل البلد على مدى عقود. مسئوليتكم كبيرة لكي تحاسبوا الفاسدين والسارقين".

رئيس الوزراء اللبناني لبنان نجيب ميقاتي الانتخابات النيابية الانتخابات النيابية في لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

ترشيحاتنا

قضاء الصيام عن الميت.. أحكامه والحالات التي يجوز فيها

كارتيرون : لم أطلب التعاقد مع ثلاثي الزمالك

أفضل سمارت ووتش تحت 1000 جنيه تنافس ساعة آبل Watch 7

الداخلية: ضبط 1105 قضايا تموينية بينها حجب 2000 طن وعبوة دقيق وزيت

وزير الزراعة يشكر مجلس الشيوخ على اهتمامه بالقطاع والعاملين فيه من فلاحين ومزارعين

سيناريوهات الاجتماع المشترك لشركة ومجلس الأهلي حول أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين بشمال سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع

فيسبوك يواجه اتهامات صادمة بـ الاتجار في البشر

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

منها اضطراب الأمعاء.. 5 علامات تحذيرية للإصابة بـ سرطان القولون

فيديو

أمينة خليل: لم أتقاض أجرا ببرنامج رامز جلال.. واستعين بإلهام شاهين في الخناقات

القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين بشمال سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

الاختيار 3.. تسريب فيديو جديد يفضح خيرت الشاطر بحديثه عن أبو الفتوح

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ