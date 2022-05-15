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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نشاط للرياح وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، قائلة إن معظم الكتل الهوائية التي تتأثر بها البلاد قادمة من البحر المتوسط مرورًا بالصحراء الشرقية وهذا بدوره يساعد في ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترة النهار والليل.


وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أن اليوم محافظات شمال الصعيد و السواحل الشمالية ستشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مؤكدة أن درجات الحرارة مازالت حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام .


وأوضحت "غانم"، أن الطقس خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري حار ،متابعة أنه معتدل الحرارة على السواحل الشمالية في أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد .


وتابعت أن الطقس خلال فترة الليل ومع استمرار نشاط الرياح ستكون الأجواء لطيفة ومعتدلة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وستكون أجواء مائلة للبرودة في محافظات السواحل الشمالية ومعتدلة على محافظات جنوب البلاد .


واستطردت أن هناك نشاط في حركة الرياح على مدار اليوم وتتراوح سرعات الرياح من 30 لـ 40 كم /ساعة، معقبة أن اليوم هناك فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد وتصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية منها دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وقد تمتد لبعض مناطق محافظات الوجه البحري .
 

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجو اخبار توك شو

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