سياحة القناة تطلق الملتقى الرابع للتوظيف بمشاركة أكثر من 20 شركة وفندقا

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن انطلاق ملتقى التوظيف الرابع لكلية السياحة والفنادق، وذلك صباح الأحد، مؤكدا على حرص الجامعة على توفير فرص تدريب لطلابها، وفرص عمل لخريجيها، سواء عن طريق تطوير المقررات الدراسية، وإعداد برامج دراسية متميزة ومتطورة تواكب التغيرات الدولية، وتتلاءم مع احتياجات سوق العمل، او من خلال توفير برامج تدريبية تأهيلية في ريادة الأعمال، وكذلك بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال، وخلق قنوات للتواصل معها وعقد بروتوكولات التعاون ، بما يحقق صالح أبنائنا، وتابع مندور أن كل هذه التوجهات تسير وفق خطة الدولة الشاملة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالشباب ودعم المواهب والابتكارات لديهم.

هذا وقامت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بافتتاح الملتقى مثمنة على دور ملتقيات التوظيف في ربط الطالب والخريج بسوق العمل، وإتاحتها الفرصة للباحثين وطلاب الدراسات العليا للتواصل مع الشركات ومؤسسات المجتمع.

ويقام الملتقى تحت إشراف تنفيذي الدكتورة نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق.



وأوضحت عميد الكلية أن الملتقى يهدف لخلق فرص عمل وتدريب للطلاب وللخريجيين تتلاءم وتخصصاتهم، كما يهدف لتطوير البرامج الأكاديمية بما يلائم احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أنه فرصة لعقد بروتوكولات التعاون المستدامة بين الشركات والفنادق وبين الكلية، وتحقيق التواصل المستمر مع المجتمع الخارجي، والتعرف على إشكاليات صناعة السياحة والضيافة للخريج، وإعداده للحياة العملية.

بشرف على تنفيذ الملتقى الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمادة حسني وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عثمان الصاوي مدير وحدة متابعة الخريجين، ويشارك به عدد كبير من شركات السياحة والفنادق ورجال صناعة السياحة والضيافة في مصر والوطن العربي.



بدأت الجلسة الافتتاحية للملتقى بالسلام الجمهوري وعرض فيلم تعريفي للكلية والملتقى، وندوة عن كيفية كتابة السيرة الذاتية، تلتها جلستان علميتان، ورشة العمل الأولى بعنوان المسئولية الاجتماعية بين مؤسسات القطاع السياحي وكليات ومعاهد السياحة تجاه الخريجين، والورشة الثانيةح بعنوان المتطلبات والمهارات المطلوبة للتأهيل لسوق العمل، ومواصفات الخريج.

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