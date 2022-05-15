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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 2.3% على أساس سنوي

مؤشر أسعار المستهلكين
مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2022 ارتفع بنسبة 2.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من الشهر السابق مارس 2022، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة +4.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة +4.3%.

 

جاء ذلك وفق نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة لشهر أبريل من عام 2022 التي أصدرتها الهيئة اليوم، مبينة أن أسعار شراء المركبات ارتفع بنسبة +4.1%، كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 4.3%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، التي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة +3.5%وأسعار الخضار بنسبة 13.5%.

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وأوضحت نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك أن قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة سجل ارتفاعًا بلغت نسبته 2.8%متأثرًا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة +5.2%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 6.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة 19.2%وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 3.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 2.8%.


من جانب آخر أفادت نتائج النشرة لأسعار الجملة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أبريل 2022م بنسبة 10.7% مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق (مارس 2022م) حيث بلغ 12.1%، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة +12.5%.


ووفقاً لنتائج النشرة فسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعار الجملة بنسبة 12.5% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 45.3%وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.2%, وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا بنسبة 8.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 16.3%، وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 11.9%.

 

فيما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعًا بنسبة 18.7%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 22.2%، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 12.4%، كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 7.1% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 17.4%، كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعًا بنسبة 6.1%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 6.1%.

السعودية الهيئة العامة للاحصاء أسعار المستهلك أسعار النقل أسعار الأغذية والمشروبات

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