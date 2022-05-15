السيطرة على حريق شب بمحل تصوير في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بمحل تصوير "استوديو" بأحد الأبراج الواقعة على الطريق الزراعى القاهرة أسوان، وتم منع امتداده إلى المناطق المجاورة وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق بمحل تصوير "ستوديو" أسفل برج سكني بالطريق الزراعي "القاهرة - أسوان".

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، أسفل أحد الأبراج وتمت السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للشقق المجاورة.

وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.