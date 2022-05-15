جريمة الصف الدموية.. حلاق يهشم رأس زوجته وإبنته وينهي حياته شنقا

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة قتل حلاق بمدينة الصف لزوجته وإبنته ثم إنهاء حياته وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب صدور تقرير الصفة التشريحية لهم.

شرحت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، ملابسات قتل حلاق لزوجته وإبنته ثم إنتحاره في مسكنهم بمنطقة عرب الحصار في الصف.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، قيام الاب بتنفيذ جريمته بسبب مشكلات أسرية مع زوجته وشكه في سلوكها.

وكشفت التحريات قيام الزوج بمعاتبة زوجته ثم قام بتهشيم رأسها مستخدما أنبوبة البوتوجاز، وحال قيام الإبنة بمحاول الدفاع عن والدتها قام بتهشيم رأسها هي الأخرى، ثم توجه إلي الغرفة وصنع مشنقة وقام بشنق نفسه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كشفت ملابسات العثور على جثمان حلاق وزوجته وإبنته داخل شقتهم بمدينة الصف.

تلقت شرطة النجدة في الجيزة، بلاغا بالعثور على جثمان حلاق وزوجته وإبنتهم داخل شقتهم في مدينة الصف.

ووجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثمان الزوجة مهشمة الرأس، وإبنتها أيضا مهشمة الرأس، والزوج منتحرا شنقا في غرفة النوم.

وكشفت التحريات الأولية التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الأب وراء إرتكاب الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية، قيام الأب بإنهاء حياة زوجته وإبنته ثم الإنتحار شنقا داخل الغرفة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.