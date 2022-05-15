عبد الوهاب غنيم: 5% نسبة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت في حالة عدم يقين لدى العالم كله ولا أحد يستطيع التنبؤ بنهايتها، لكن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ 10 سنوات أنقذتها.

وقال غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الدولة تهدف لزيادة الصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يساهم في الناتج المحلي بنسبة 5% ويتمتع بمعدل نمو 17% سنويًا، مشيرًا إلى أن ميكنة التصاريح في القطاع التجاري من شأنها تعزيز الاستثمار في مصر.