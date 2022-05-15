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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

10 آلاف جنيه .. ارتفاع أسعار بايك X5 موديل 2022 في مصر

10 الاف جنيه .. ارتفاع
10 الاف جنيه .. ارتفاع اسعار بايك X5 موديل 2022 في مصر

شهدت السيارة بايك X5 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 10 الاف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

بايك X5 موديل 2022

مواصفات السيارة بايك X5 موديل 2022

 

تتسارع السيارة بايك X5 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

بايك X5 موديل 2022

وتستمد السيارة بايك X5 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ قوة قدرها 148 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران/ متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية السرعات.

بايك X5 موديل 2022

وتضم السيارة بايك X5 موديل 2022 مصابيح LED، وفتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء أوتوماتيكي، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي يصل إلى 6 مكبرات صوتية، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 9 بوصة، مع مقاعد من الجلد، وزجاج كهربائي.

بايك X5 موديل 2022

وترتكز السيارة بايك X5 موديل 2022 على جنوط رياضية 18 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4480 مم، وبعرض يبلغ 1837 مم، و 1680 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 388 لترًا، كما تضم السيارة قفل مركزي للابواب، ومثبت سرعة، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية.

بايك X5 موديل 2022

أسعار السيارة بايك X5 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

يبلغ سعر السيارة بايك X5 موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 414 الف جنيه بدلًا من 404 الاف جنيه.

بايك موديل 2022 بايك X5 موديل 2022 السيارة بايك X5 موديل 2022

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