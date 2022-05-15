أبو العينين يشكر الرئيس على قرارت الحوار الوطني: يجعل مصر دولة متقدمة

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على قراراته بشأن الحوار الوطني، موضحًا أن أصل الحوار الوطني الحقيقي؛ هو أن تصبح مصر دولة اقتصادية، متقدمة، ولها ثقلها.



وأوضح أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"مصر بحاجة إلى دور جديد لسفاراتها بالخارج، وأن يكون لها مادة تسويقيّة للمشروعات المصرية، وعقد مؤتمر اقتصادي، ودعوة الشركات الكبرى به؛ للاستثمار في مصر.

وأضاف وكيل مجلس النواب أنّ الحوار الوطني كلمة شاملة تستلزم الوقوف أمام الجوانب السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا يمكن اختزاله في الجزء السياسي فقط، مشيرًا إلى أن أزمة الزيادة السكانية بحاجة إلى حوار وطني، هي وغيرها من القضايا.

وأكد في حديثه: «نفسي الحوار الوطني يبدأ في كل قرية ومحافظة؛ لاستغلال موارد القرى والمحافظات، وتكون فيه أسئلة للحوار في كل المجالات؛ بحيث يتم التفاعل الشعبي على مستوى كل محافظات مصر، وبعدها يقيم الخبراء نتيجة الحوار.