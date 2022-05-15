عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تقليل حجم الانفاق الابرز..خطة النواب تقدم توصيات لخفض نسب الدين العام للدولة

محمد بدراوي عضو لجنة
محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

ايد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجه الحكومة لخفض الدين العام للدوله من ٨٥٪؜الى ٧٥٪؜ خلال الفترة المقبلة وتحقيق فائض اولي 2%.

وقال “بدراوي”، لـ"صدي البلد"، إن قرارات الحكومة اليوم هي عبارة عن اقرار بالوضع القائم، مؤكدًا علي ضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ عدد من الاجراءات التي تجلها تنفذ خطة خفض نسبة الدين للدولة وهي عن طريق مشاركة القطاع الخاص لخفض نسب الاقتراض التى ترفع نسبة الدين.

 

واضاف النائب، أن سبب اقتراض الدولة من الخارج هو زيادة الاستثمارات الحكومية ولكن بمشاركة القطاع الخاص سوف ينخفض نسب الاقتراض التى تنعكش علي زيادة حجم الدين، لافتا الي أن الاجراءات التى اعلنت عنها الدوله خلال الساعات الاخيرة بشأن خفض نسب الدين ومشاركة القطاع الخاص اعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية ولكن بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد من تداعيات فيروس كورونا واندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا وغيرها جعلت هذه الاجراءات غير قابله للتنفيذ في الوقت الراهن.

 

وفي هذا الصدد اكد النائب، ضرورة أن تاخذ الحكومة بمبدا الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة وعليها ان تستفيد من الدرس الماضي وتعلم ان الاقتصاد الخارجي مؤثر قوي علي الاقتصاد المصري وهناك متغيرات كثيرة يجب ان تكون الحكومة لديها رؤية استباقية لها وخطة بديلة تجعلها لا تتاثر بالظروف الاقتصادية العالمية الخارجية المتغيرة.

 تقليل حجم الانفاق الغير ضروري 

كما يجب علي الحكومة ان تقلل حجم الانفاق الغير ضروري وتدقق في الارقام، إضافة الي وضع المخاطر المحتملة عند وضع المستهدفات والتدقيق في التكاليف ومراجعة دراسات الجدوي ومراجعة كل الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب الفوائد لوضع اسس افضل ومراعات احتمالات المخاطر المحتملة ومراجعة شكل الشراكة بينها وبين القطاع الخاص.

 

واضاف النائب، انه يجب أن يكون هناك اعفاءات ضريبية ونقل للمصانع المغلقة والمتعثرة وتذليل العقبات التي تواجه هذه المصانع، مؤكدًا علي ضرورة وضع جدول لطرح الشركات التي اعلنت عنها الحكومة بالبورصة.

جاء ذلك تعليقا علي حديث  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على زيادة المنتج المحلي في عدد من مجالات منها النسيج والكيماويات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي  الذي عقده لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية تتفيذا لتوجهيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف مدبولي أنه ٩١٪؜ من  اجمالي الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل وهذا جيد بالنسبة لنا  لافتا  إلى أن الدين العام ٨٥٪؜ ونعمل على خفضه الى ٧٥٪؜ في عام ٢٠٢٦ مؤكدا ان هذا معدل استقرار ، كما نعمل على تحقيق الفائض الاولي ٢٪؜ ، وإطالة عمر الدين وخفض عجز الموازنة .

وأوضح أنه تم لتوافق على ٢١ اجراء لزيادة لدعم البوصة المصرية وتنشيط سوق المال وزيادة عدد المستثمرين في البورصة وتعزيز ادارة المخاطر لدي الشركات الاورق المالية ومن المخطط أن يتم طرح ١٠ شركات عامة في البورصة ومنها ٢ تابعتان للقوات المسلحة ، دمج ٧ موانئ مصرية تحت مظلة واحدة و دمج ٧ فنادق تحت مظلة واحدة لطرحها في البوصة ، كما سيتم طرح عدد من المشروعات في النقل لقطاع الخاص .

فيروس كورونا القطاع الخاص فيروس كورونا أوكرانيا مجلس النواب قرارات الحكومة اليوم تداعيات فيروس كورونا الظروف الاقتصادية العالمية الاستثمارات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

ترشيحاتنا

أبو العينين: يجب استغلال علاقة مصر بإفريقيا.. والتكاتف لتسويق الاستثمارات خارجيا

أبو العينين: الرئيس السيسي لديه طموح وحكمة ورؤية ثاقبة

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم

المشدد 3 سنوات.. اعترافات آلاء في «التخابر»: جوزي يتحمل مسئولية أفعاله| خاص

محمد رمضان يظهر بسيارة فارهة جديدة .. صور

حفاظا على صحتهن النفسية والجسدية.. بلدان تمنح السيدات إجازة لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

بحمامات سباحة وملاعب.. مدينة كاملة تحت الأرض للاحتماء من النووي في فنلندا|فيديو

شهود عيان يروون لحظات رعب عاشها الأمريكيون في المجمع التجاري.. متطرف يقتل بدمٍ بارد 10 أشخاص بدوافع عرقية عنصرية.. واشنطن لم تتخلص من أمراضها القديمة والحادث خير دليل

فيديو

ينتمي لـ الجماعة الإسلامية .. تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية

أزمة سد النهضة وحقيقة نقص مخزون القمح.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

مصير الجرعة الرابعة من لقاح كورونا.. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ