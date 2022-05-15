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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام الشامسي لـ أنغام: سلامتك يا قلب اختك

أنغام
أنغام

نشرت الفنانة أحلام الشامسي، صورة للفنانة أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلقت أحلام الشامسي علي الصورة، كاتبة: “سلامتك يا قلب اختك طهور ان شاء الله ما تشوفين الا الخير والفرح والسرور، بحبك”.

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وأجرت النجمة أنغام صباح اليوم جراحة دقيقة في الكتف، بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.

وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت الى مرحلة لا تستطيع تحملها، وقررت عمل جراحة عاجلة مع الجراح المصري العالمي د. هاني الطير، وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة في رسخ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد.

وهي الآن بحالة صحية مستقرة بعد افاقتها من التخدير الكلي وستمر بتجربة نقاهة تستمر لمدة ستة أسابيع تضطر فيهم إلى  وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.

وتطمئن انغام جمهورها مؤكدة انها بحالة طيبة وتطلب منهم الدعاء لها ولكل المرضى.

وكشفت راندا رياض ؛ مديرة أعمال الفنانة أنغام عن تعرض الأخيرة لازمة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

وكتبت راندا رياض: "ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات؛ ربما يقومك لينا بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا ".

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