أبو العينين: رئيس البرلمان المغربي شاهد مسلسل الإختيار

قال النائب محمد أبو العينين، إن رئيس البرلمان المغربي حدثه عن أنه شاهد مسلسل الاختيار 3 على مدار الـ30 حلقة كاملة، وأعجب بصور صلاة العيد في مصر، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان المغربي في حالة ذهول بالمشروعات المصرية، والنهضة الاقتصادية وحياة كريمة، والظهير العمراني، ويشعرون بأن ثمة مجد يحدث في مصر: «الخارج يرى التطوير والتقدم الموجود في مصر حاليًا».

وأوضح أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"مصر بحاجة إلى دور جديد لسفاراتها بالخارج، وأن يكون لها مادة تسويقيّة للمشروعات المصرية، وعقد مؤتمر اقتصادي، ودعوة الشركات الكبرى به؛ للاستثمار في مصر.

وأضاف وكيل مجلس النواب أنّ الحوار الوطني كلمة شاملة تستلزم الوقوف أمام الجوانب السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا يمكن اختزاله في الجزء السياسي فقط، مشيرًا إلى أن أزمة الزيادة السكانية بحاجة إلى حوار وطني، هي وغيرها من القضايا.

وأكد في حديثه: «نفسي الحوار الوطني يبدأ في كل قرية ومحافظة؛ لاستغلال موارد القرى والمحافظات، وتكون فيه أسئلة للحوار في كل المجالات؛ بحيث يتم التفاعل الشعبي على مستوى كل محافظات مصر، وبعدها يقيم الخبراء نتيجة الحوار.