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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تهدد بتعزيز وجودها العسكري على حدود فنلندا حال انضمامها إلى الناتو

روسيا تهدد بتعزيز
روسيا تهدد بتعزيز وجودها العسكري على حدود فنلندا

قالت روسيا، اليوم الأحد، إنها ستعزز من وجودها العسكري على الحدود مع فنلندا، في حال انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف قوله "سنعزز وجود القوات الروسية على الحدود، حال تم نشر أسلحة هجومية في فنلندا، المجاورة لنا مباشرة".

وأعلنت فنلندا، اليوم الأحد، أنها ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو، كنتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس فنلندا سولي نينيستو "هذا يوم تاريخي.. نحن نعيش في حقبة جديدة.. سيتم توفير الأمن لنا، وسنوفره للآخرين".

وتابع الرئيس الفنلندي "لقد قيل في السويد منذ فترة طويلة إن قضايا فنلندا هي قضايانا، ويمكن للمرء أن يقول أن قضاياهما تخصنا".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن واشنطن تدعم بقوة جهود فنلندا والسويد للانضمام لحلف الناتو، معربا عن مواصلة تعزيز أمن الجناح الشرقي للحلف.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي، أن واشنطن فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا وستواصل الضغوط، لافتا إلى أن أعضاء حلف الناتو مجتمعون على دعم أوكرانيا.

كما أعلن الحزب الديمقراطي الحاكم في السويد، أن ستوكهولم قررت بشكل رسمي التقدم بطلب للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووصفت وزيرة خارجية السويد آن ليندي الأحد، قرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالموافقة على ترشح البلاد لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" بـ"التاريخي".

وقالت ليندي عبر حسابها على "تويتر" إن "الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تدهور الوضع الأمني بالنسبة للسويد وأوروبا ككل".

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