ريال مدريد يتعادل 1-1 مع قادش بالدوري الإسباني

انتهت مباراة ريال مدريد وقادش، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة ال37 من بطولة الدوري الإسباني.

وافتتح ماريانو دياز التهديف لصالح ريال مدريد في الدقيقة 5، ثم تعادل روبين سوبرينو في الدقيقة 37 لصالح فريق قادش.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو – ماريانو دياز – رودريجو

دكة البدلاء: توني فويدياس – دييجو – داني كارباخال – ماريو خيلا – فيرلان ميندي – داني سيبايوس – إدواردو كامافينجا – إدين هازارد – خوانمي لاتاسا

بينما جاء تشكيل فريق قادش كالتالي:

حراسة المرمى: خيريمياس ليديسما

الدفاع: سيرخيو أكابو – لويس هيرنانديز – فالي خيمينيز – لويس ألفونسو إسبينو

الوسط: روبين سوبرينو – أليكس فيرنانديز – روبين ألكاراز – أسامة إدريسي

الهجوم: لوكاس بيريز – ألفارو نيجريدو

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني قبل جولتين، وارتفع رصيده إلى النقطة 85، فيما يحتل قادش المركز 18 برصيد 36 نقطة، ويقترب من الهبوط.