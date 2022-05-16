دعم البورصة وزيادة المستثمرين.. دمج الشركات والموانئ ينعش سوق المال المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة وسيتم طرح هذه الشركة في البورصة، كما سيتم تنفيذ نفس الأمر مع الفنادق الحكومية، للتوسع في حوكمة المؤسسات الحكومية.

دمج المواني والشركات بالبورصة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية تتفيذا لتوجهيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه تم لتوافق على ٢١ اجراء لزيادة لدعم البورصة المصرية وتنشيط سوق المال وزيادة عدد المستثمرين في البورصة وتعزيز ادارة المخاطر لدي الشركات الاورق المالية ومن المخطط أن يتم طرح ١٠ شركات عامة في البورصة ومنها ٢ تابعتان للقوات المسلحة ، دمج ٧ موانئ مصرية تحت مظلة واحدة و دمج ٧ فنادق تحت مظلة واحدة لطرحها في البورصة ، كما سيتم طرح عدد من المشروعات في النقل القطاع الخاص .

وتابع مدبولي أنه سيتم كذلك طرح نسبة من مشروعات النقل الحديث التي تنفذها الحكومة مثل المونوريل والقطار فائق السرعة والقطار الكهربائي في البورصة، كما أكد على أنه سيتم طرح 10 شركات تتبع الدولة واثنتين تتبعان الجيش المصري في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي

اهتمام رئاسي لسوق المال

وفي هذا الصدد، قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن سوق المال يشهد حالة من عدم الاستقرار، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وثم الحرب الروسية الأوكرانية، وتقلبات الأسواق العالمية بشكل عام، وخلال الفترة القادمة هناك اهتمام حكومي ورئاسي لسوق المال باعتباره أسرع أدوات النمو.

وأضاف الفقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من خلال اجتماع رئيس الوزراء الذي أشار لطرح بعض الشركات والفنادق في البورصة، وذلك لأن السوق يحتاج لشركات جديدة ومتنوعة خلال الفترة القادمة، حتى يتم جذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء داخليا أو خارجيا.

وأشار الفقي، إلى أن يتم جذب هؤلاء المستثمرين من خلال طروحات قوية، ومنها دمج المواني والفنادق وطرحهم بالبورصة كشركة واحدة، الذي سيعتبر كيان كبير، وبالتالي يكون محطة لجذب المستثمرين داخليا وخارحيا، ومن ثم سيضيف للسوق المالي، حيث أن السوق يحتاج إلى استثمار جديد قوي من هذا النوع.

واختتم: عندما يحدث أمر دمج الشركات وبداية طرحها بالبورصة، تصبح في مرحلة تسمي الطرح العام "الطرح الإبتدائي"، حيث أن هذا الطرح يكون بأدني الأسعار التي يتم التداول بها في بداية الطرح، وهنا المستثمر يشتري السهم من بدايته فتكون هنا نسبة الخطورة قليلة جدا، ومن المعتقد تحقيقه لنسبة ربح جيدة، إذا تم وصوله إلى المستوي الثاني للأسهم.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة

وعلى الجانب الأخر، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 10724 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.36% ليصل إلى 1837 نقطة.. كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2794 نقطة.

والجدير بالذكر، أن البورصة المصرية داخل دائرة اهتمام الدولة خلال الفترة القادمة، ومن هنا يستفاد المستثمر والدولة معا من خلال الطروحات الحكومية المرتقبة لان الاستثمار غير المباشر أسرع أدوات النمو.

وسوف تعطي السيولة المتوقعة من هذا الطرح للبورصة وجهة مختلفة تماما عما هي عليه الآن بالإضافة لجذب مستثمرين جدد وشرائح جديدة من المستثمرين في الداخل والخارج.

والقطاع العقاري بالبورصة سوف يشهد طفرة في الأداء خلال الفترة القادمة وتحديدا مع الإعلان عن ميعاد طرح العاصمة الإدارية بالبورصة حيث إن الأسعار حاليا لا تمثل أي قيمة حقيقية للشركات.

وسبق وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لديها مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية قريبا بالبورصة بملائة مالية تصل إلى 100 مليار جنيه بشكل مبدئي، وسوف تصل الأصول بعد سنتين من الطرح إلى 3 أو 4 تريليونات جنيه وذلك بعد وضح 5 عناصر رئيسية في مستقبل سوق المال.