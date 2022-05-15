نهضة بركان يكتسح مازيمبي برباعية ويتأهل إلى نهائي الكونفيدرالية

اكتسح فريق نهضة بركان المغربي، نظيره مازيمبي الكونغولي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاءت الأهداف عن طريق فيليب لصالح نادي مازيمبي في الدقيقة 11، وبكر الهلالي في الدقيقة 10، والعربي ناجي في الدقيقة 79، ويوسف الفحلي في الدقيقة 88 من ضربة جزاء، والدقيقة 96.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب فريق مازيمبي ثاندي موابي في الدقيقة 64.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 1/0 لصالح مازيمبي، وبمجموع المباراتين، فيتأهل فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 4/2 إلى نهائي الكونفيدرالية.

على الجانب الآخر، تأهل فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، رغم الخسارة بهدف من أهلي طرابلس الليبي، في إطار إياب نصف نهائي البطولة.

وجاء هدف أهلي طرابلس الوحيد عن طريق علي بوعرجوب في الدقيقة 89.

وشهد الشوط الأول من المباراة جدلاً كبيراً كان بطله الحكم الجامبي بكاري جاساما، حيث رفض احتساب ركلة جزاء لصالح فريق أهلي طرابلس بعدما لمست الكرة يد مدافع أورلاندو، وذلك رغم عودته للفار.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب أهلي طرابلس بثنائية نظيفة لصالح أورلاندو، ليتأهل الفريق الجنوب إفريقي إلى النهائي بمجموع المباراتين (2/1) لصالحه.

ويواجه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، في نيجريا.