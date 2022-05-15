يسرا ناعية صلاح منتصر: أستاذي وصديقي صاحب القلم النظيف والصحافة النزيهة

نعت الفنانة يسرا، الكاتب الصحفي صلاح منتصر، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت يسرا في تويتة لها عبر حسابها الشخصي “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن أنعي أستاذي وصديقي صاحب القلم النظيف والصحافة النزيهة الكاتب الصحفي العظيم #صلاح_منتصر.. فقدنا قيمة وقامة لن تعوض.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان.. خالص العزاء”.

وتقام صلاة الجنازة وتشييع جثمان الراحل الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر غدا، الإثنين، بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر.

ونعى الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفى صلاح منتصر، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة دار المعارف، ورئيس تحرير مجلة أكتوبر، باعتباره واحدا من أهم كتاب الأهرام.

وقال إننا فقدنا أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة والذى أفنى حياته فى الدفاع عن بلده، واضعا مصلحتها فوق أى اعتبار وأنه كان صحفيا ومفكرا بارزا ورجلا وطنيا من طراز فريد.

ودعا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.