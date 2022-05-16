فخري الفقي: الوضع حاليا مختلف تماما وعكس كورونا

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن التضخم عبء على المواطنين والمستهلكين في كل دول العالم.



وأضاف فخري الفقي، في حوار لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن أزمة كورونا تختلف عن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، ووقتها العالم قرر عمل إغلاق خوفا من الجائحة، متابعا أن الوضع حاليا مختلف تماما وعكس جائحة كورونا، وما حدث تضحم وليس انكماش سعري.

وتابع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية معقدة للغاية ورفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن هناك تسارع في ارتفاع الأسعار والتصخم.

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