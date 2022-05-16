وزير التعليم: تصميم أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوي يستهدف قياس مهارات ذهنية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن تصميم أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوي للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية بدون الحاجة للكتابة على مسودات .

وتابع الوزير في تصريحات عبر صفحته على فيس بوك:" واذا احتاج الطالب الكتابة فهو يمتلك قدرة اقل ممن لا يحتاج الورقة ويستطيع الوصول لنفس الإجابة ذهنيا وهو ما نهدف الى قياسه للتمييز بين قدرات الطلاب".

واستكمل الوزير :" من أجل اتاحة وقت أطول للجميع للتدريب على هذه المهارات الذهنية سوف نسمح بالكتابة على ورقة المفاهيم اثناء الامتحانات المتبقية من أولى وثانية ثانوي بينما كراسة امتحانات الثالث الثانوي الورقية تحتوي من ٢ الى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات "إن احتاج الأمر".