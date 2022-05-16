المتحدث العسكري: العناصر الإرهابية التي تسلم نفسها تعامل بكل إنسانية ونوفر منازل لهم

قال العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة تواجه الفكر بالفكر مع العناصر الإرهابية، مؤكدا أن العناصر الإرهابية التي تسلم نفسها يتم التعامل معها بكل إنسانية ويتم التعامل مع فكره بعرض فكر الكتب الأزهرية عليه لكي تعيده إلي وعيه الصحيح ويتم توفير مسكن آمن له إذا لم يكن مطلوب علي ذمة قضايا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه منذ تكليف القوات المسلحة في 30 يونيو 2014 تم تنفيذ 434 مشروعا لخدمة التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء منذ 2014 لافتا إلى أن القوات المسلحة تواجه الإرهاب وتحقق التنمية .

وأضاف أن القوات المسلحة قامت بتطوير عدد من الموانئ والمطارات المختلفة وتم إنشاء 250 ألف وحدة سكنية في سيناء وتم استصلاح نصف مليون فدان في شبة جزيرة سيناء .

وأشار المتحدث العسكري، إلي أن القوات المسلحة قامت بإنشاء جامعة الملك سلمان بإلإضافة إلى عدد من المدارس والمعاهد وتم إنشاء 14 مستشفى بالإضافة إلى الوحدات المجهزة على أعلى مستوى، لافتا إلى أن إجمالى المشروعات التي تنفذها القوات المسلحة بلغ 5207 مشروعات في 10 محافظات.