إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع الغربية

شهدت عزبة خلف بمركز طنطا بمحافظة الغربية نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وتبادل خلالها الطرفان الاعتداء بالأسلحة البيضاء والشوم ، ما أسفر عن إصابة 5 من طرفيها وتمكنت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من ضبط طرفيها .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا من الأهالي بعزبة خلف التابعة لقرية الرجدية بدائرة مركز طنطا بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ.

وكشفت التحريات الأمنية نشوب مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء والشوم بين عددا من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، ونتج عن المشاجرة إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف بالمخ وكسور وجرى نقل المصابين إلي مستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .