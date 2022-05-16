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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق توك توك يمزق زوجته أمام والدتها لرفضها العودة لمنزل الزوجية بالجيزة

جثة
جثة

مزق سائق زوجته عدة طعنات أمام أعين والدتها لرفضها العودة الى منزل الزوجية ونجحت مباحث الجيزة في ضبط المتهم.


وكشفت التحريات الاولية ان سائق توك توك، سدد لزوجته طعنتين في البطن، باستخدام سلاح أبيض، داخل منزل حماته، لرفضها التصالح معه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد للعميد حسن الدكروري مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغًا من الأهالي، بقيام سائق توك توك بقتل زوجته بطعنتين نافذتين في البطن، بسبب خلافات بينهما، ولرفضها التصالح معه، وبالانتقال لمسرح الواقعة، تبين العثور على جثمان ربة منزل مسجاة على الأرض غارقة في دمائها.

دلت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، أن المجني عليها كانت تقيم مع المتهم في منطقة الحوامدية، وحضرت لمنزل أسرتها منذ أيام قليلة، عقب نشوب خلافات مع زوجها، وعندما تواصل زوجها معها لعودتها لمنزل الزوجية مرة أخرى رفضت التصالح معه، فذهب اليها بمنزل اسرتها بمنطقة المنيب وحدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها في منزل والدتها، تطورت إلى قيام المتهم بتسديد طعنتين بالسكين في البطن، أودت بحياتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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