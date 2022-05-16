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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ترافيس سكوت يعود إلى المسرح منذ مأساة أسترو ورلد في حفل بيلبورد

ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

عاد المغني الشهير ترافيس سكوت للآداء على المسرح مرة أخرى في حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية، لأول مرة منذ حادث أسترو ورلد الماساوي. 

قدم ترافيس سكوت أداء استعراضيا لأغنيته "Mafia"، مرتديا زيا من الفرو الأبيض، ويحاط براقصين يرتدون ملابس مماثلة في مشهد سريالي مستوحى من أجواء مسلسل Game of Thrones.

ويعد هذا أول ظهور متلفز لترافيس سكوت بعد حادث أسترو ورلد في مايو الماضي، خاصة بعد إلغاء فقرته الغنائية في مهرجان كوتشيلا الموسيقي.

وتمت إزالة اسم ترافيس سكوت بحسب موقع فاريتي، من تشكيلة العروض الفنية لهذا الحدث الشهير، الذي ينتظره الفنانون كل عام، ويقدمون فيه أفضل ما عندهم لإمتاع الجماهير الغفيرة.

و«كوتشيلا» هو مهرجان فنى سنوى تأسس عام 1999، يقدم خلاله الفنانون مختلف الأنواع الموسيقية مثل الروك والهيب هوب وموسيقى الرقص الإلكتروني. ويتسع المهرجان لحضور 125 ألف شخص، وتم بيع تذاكره بالكامل.

وقالت مصادر لفاريتي، إن إدارة المهرجان أبلغت وكيل أعمال ترافيس سكوت منذ فترة طويلة بخروجه من قائمة كوتشيلا هذا العام، وسحب اسمه من تذاكر العروض.

وكانت مشاركته المتوقعة في كوتشيلا، ستعد أول ظهور وعودة قوية للمغني ترافيس سكوت بعد حادث التدافع الذي تسبب في وفاة 10 أشخاص بينهم أطفالا. 

وكان ما يقرب من 60 ألف شخص وقعوا عريضة لمنع مشاركة ترافيس سكوت في مرجان كوتشيلا، والمطالبة بإبعاده عن جدول العروض.

حادث أسترو وورلد 

وتعرض المصابون والضحايا للدهس نتيجة تدافع المعجبين تجاه ترافيس سكوت، في الحفل الذي حضره حوالي 50 ألف شخص.

وحققت الشرطة في الحادث بدقة، وراجعت تفاصيل ما حدث في ليلة الحفل للتأكد من عدم تورط أي أشخاص أو إهمال تسبب في هذه المأساة. 

وتمركز في منطقة الحفل أكثر من 500 شرطي، و755 شخصا من الحراسات الأمنية الخاصة، وغيرهم من قوات التأمين الذين كانوا مكلفين بحماية الجمهور وعدم وقوع مثل هذا الحادث. 

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