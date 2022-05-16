بينهم أردوغان.. قصة قاتل نيويورك الذي كان ينوي اغتيال 10 شخصيات بارزة

ظهر اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعمدة لندن صادق خان، في قائمة من 10 شخصيات، أعلن الأمريكي بايتون جيندرون منفذ هجوم نيويوك عن نيته باغتيالهم.

ووفقًا لما نقلته قناة “العربية”، كان جيندرون قد كتب هذه القائمة في بيان بثه على الإنترنت، قبل إطلاقه النار السبت الماضي على سوبر ماركت في مدينة بافالو المجاورة بولاية نيويورك، ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 3 آخرين.

ووصف جيندرون، البالغ من العمر 18 عامًا، نفسه في البيان المكون من 180 صفحة بمتعصب للبيض، ونشر في الصفحة رقم 165 أسماء من وصفهم بأنهم "أعداء بارزون" يستهدفهم بالقتل، من بينهم الملياردير الأمريكي من أصل مجري يهودي، جورج سوروس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي البيان وصف عمدة لندن بأنه "علامة مفتوحة على الحرمان والاستبدال العرقي للشعب البريطاني، لكنه لم يذكر شيئا عن سبب استهدافه أردوغان بالقتل.