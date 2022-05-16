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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكدس المواطنين على مكاتب تموين الإسماعيلية لتحديث البيانات.. صور

تكدس المواطنين بالإسماعيلية
تكدس المواطنين بالإسماعيلية

شهدت مكاتب التموين المنتشرة علي مستوي محافظة الإسماعيلية، زحاما شديدا من قبل المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم وفقا لآخر قرارات وزارة التموين، علي الرغم من صدور قرار بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022.

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وطالب بعض المواطنين التموين بمنح فرصة التسجيل الإلكتروني من ضمن إجراءات التسهيل علي المواطنين الراغبين في التسجيل.

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من جهتها ناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، مواطني المحافظة من المنتفعين ببطاقة التموين بضرورة التأكد من ملكية خطوط المحمول، حيث يشترط أن يكون صاحب بطاقة التموين والمنتفع بها يمتلك خط هاتف محمول مسجل باسمه .

التعامل مع التزاحم.

ومن جانبه أكد المهندس حامد إبراهيم حامد وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية، على إن المديرية لم تتأخر أمس الأحد ورغم الازدحام الذى شهده مقر المديرية نتيجة إقبال المواطنين على التسجيل، في ارشادهم بضرورة تملكهم للهواتف المحمولة، وتوضيح الأوراق المطلوبة.  

مذكرة عاجلة لوزير التموين

مشيرا إلى إنه قام برفع مذكرة عاجلة للدكتور على مصلحي وزير التموين اقترح من خلالها مد مهلة التسجيل حتي يتسنى للمواطنين تسجيل خطوط هواتفهم المحمولة بأسمائهم،  ثم تسجيلها تمهيدا لربطها بالبطاقة بالإضافة إلى إتاحة التسجيل على المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التموين .

مد فترة التسجيل

وكان قد أصدر الدكتور  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مس الأحد توجيهاً عاجلا،  يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022.

إيصال الدعم لمستحقيه

وأشار "المصيلحى" إلى أن التوجيه للمد يأتي للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين، وأضاف إلى أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له أضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

توجيهات بالتسهيل على المواطنين

و من جانبه أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، على إن الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على مديرى المديريات بضرورة التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم مؤكدا أن الدكتور على المصيلحى يتابع الأمر لحظة بلحظة شخصيًا.

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