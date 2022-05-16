وزير الأوقاف: الجودة أحد المرتكزات الوطنية التي تسعى إليها الدولة

قال أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف حققت نهضة في المستوى التثقيفي للأئمة، وأن الجودة أحد المرتكزات الوطنية التي تسعى إليها الدولة المصرية، والتي نأخذ أنفسنا بها في وزارة الأوقاف ونعمل على تنوع واتساع الأفق الثقافي لدى الأئمة والعاملين بالأوقاف.

الجودة أحد المرتكزات الوطنية

وأكد وزير الأوقاف أننا جميعًا مطالبون بتحقيق الإتقان والجودة كل في مجال اختصاصه، وأن وزارة الأوقاف انطلقت في سبيل الاهتمام بكل العلوم والمعارف، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الأوقاف وبين 24 جامعة مختلفة غير جامعة الأزهر بكلياتها المتنوعة لتدريب نحو 4100 إمام، حول علوم اللغة عربية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والدورات الإعلامية المتعددة، بإجمالي نحو 82 دورة بالجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة اليوم الاثنين 16/ 5/ 2022م، بحضور أ.د علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، وأ.د عباس شومان وكيل الأزهر الشريف الأسبق، وأ.د عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وأ.د جاد الرب أمين عبد المجيد عميد الكلية السابق، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من العمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

تفاصيل إدعاء طالبة بالمنع من الخروج بالمدينة الجامعية

كشف اللواء أيمن الدرديري، مدير الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، عن تفاصيل إدعاء طالبة بالمدينة الجامعية من منعها من الخروج بعد وفاة والدها ليلا.

وقال الدرديري، لصدي البلد، إن ما ادعته الطالبة ليس صحيحا على الإطلاق، مؤكدا أن الطالبة وصل إليها خبر وفاة والدها في الساعة الثالثة فجرا، وطلبت الخروج لحضور مراسم الدفن في محافظة البحيرة، وتبين أن أحد الأشخاص ينتظرها خارج المدينة ، يزعم أنه ابن خالتها ولا يحمل بطاقة شخصية للتأكد من هويته.

وأكد مدير الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أن لائحة المدينة الجامعية ترفض هذا الأمر ، ولا تسمح بخروج أي طالبة في وقت متأخر أو في حالة الطوارئ إلا مع والدها ، أو من هو مسجل في ملفها أنه يتولى ولاية أمرها، وكذلك قد يخصص ولي الأمر أشخاصا معينة لاستلام الطالبة وقت الطوارئ، منوها أن حالة الطالبة لم يتوفر لها أي من هذه الشروط.

وشدد على أن جامعة الأزهر، تتعامل بحذر ودقة شديدة مع طالبات المدينة الجامعية، حرصا وخوفا على حياتهن.