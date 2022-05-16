عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: الجودة أحد المرتكزات الوطنية التي تسعى إليها الدولة

اجتماع الهيئة القومية
اجتماع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

قال أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف حققت نهضة في المستوى التثقيفي للأئمة، وأن الجودة أحد المرتكزات الوطنية التي تسعى إليها الدولة المصرية، والتي نأخذ أنفسنا بها في وزارة الأوقاف ونعمل على تنوع واتساع الأفق الثقافي لدى الأئمة والعاملين بالأوقاف.

الجودة أحد المرتكزات الوطنية 

وأكد وزير الأوقاف أننا جميعًا مطالبون بتحقيق الإتقان والجودة كل في مجال اختصاصه، وأن وزارة الأوقاف انطلقت في سبيل الاهتمام بكل العلوم والمعارف، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الأوقاف وبين 24 جامعة مختلفة غير جامعة الأزهر بكلياتها المتنوعة لتدريب نحو 4100 إمام، حول علوم اللغة عربية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والدورات الإعلامية المتعددة، بإجمالي نحو 82 دورة بالجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة اليوم الاثنين 16/ 5/ 2022م، بحضور أ.د علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، وأ.د عباس شومان وكيل الأزهر الشريف الأسبق، وأ.د عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وأ.د جاد الرب أمين عبد المجيد عميد الكلية السابق، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من العمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

 

تفاصيل إدعاء طالبة بالمنع من الخروج بالمدينة الجامعية 

كشف اللواء أيمن الدرديري، مدير الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، عن تفاصيل إدعاء طالبة بالمدينة الجامعية من منعها من الخروج بعد وفاة والدها ليلا.

وقال الدرديري، لصدي البلد، إن ما ادعته الطالبة ليس صحيحا على الإطلاق، مؤكدا أن الطالبة وصل إليها خبر وفاة والدها في الساعة الثالثة فجرا، وطلبت الخروج لحضور مراسم الدفن في محافظة البحيرة، وتبين أن أحد الأشخاص ينتظرها خارج المدينة ، يزعم أنه ابن خالتها ولا يحمل بطاقة شخصية للتأكد من هويته. 

وأكد مدير الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أن لائحة المدينة الجامعية ترفض هذا الأمر ، ولا تسمح بخروج أي طالبة في وقت متأخر أو في حالة الطوارئ إلا مع والدها ، أو من هو مسجل في ملفها أنه يتولى ولاية أمرها، وكذلك قد يخصص ولي الأمر أشخاصا معينة لاستلام الطالبة وقت الطوارئ، منوها أن حالة الطالبة لم يتوفر لها أي من هذه الشروط. 

وشدد على أن جامعة الأزهر، تتعامل بحذر ودقة شديدة مع طالبات المدينة الجامعية، حرصا وخوفا على حياتهن. 

الأوقاف وزير الاوقاف وزارة الأوقاف المرتكزات الوطنية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر لجنة الشئون الدينية والأوقاف مجلس النواب الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

شبانة: الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي بضم أحمد أيمن منصور من بيراميدز

محمد صلاح لم يتدخل.. سفارة إنجلترا: مؤمن زكريا في لندن منذ يناير

ترشيحاتنا

وزيرة التجارة : تأسيس مشروعات رواد الأعمال برسوم مخفضة

الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة لسياسة الحكومة حول تشجيع الابتكار للجنة التعليم

وزير الاتصالات للشيوخ: نعمل على تنمية الشركات المحلية فى التصميم الإلكترونى

القومي للمرأة يعقد اجتماعا تنسيقيا مع مركز بصيرة لزيادة مشاركة السيدات

الرئيس السيسي يوجه بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الانتاج الزراعى

رئيس الشيوخ يحيل توصيات تقرير تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية للحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

50 عاما.. أجور أبطال إمبراطورية ميم وانسحاب محمد العربى| نوستالجيا

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

فيديو

وتر مقطوع وجراحة عاجلة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام |فيديو جراف

مواشي ضحايا مستريحين أسوان تعود إلى أصحابها في إدفو .. فيديوجراف

الاختيار 3.. عبد الفتاح السيسي يوجه تحذيرا لـ خيرت الشاطر ومحمد مرسي

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ