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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة: ضبط 26 طن دقيق مدعم وأرز داخل مخازن بقصد احتكارها بالصف

صدى البلد

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .


وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين.

 
مشددا علي ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين .


وفي ذلك الاطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف من ضبط ٢٠ طن أرز داخل مخزن تجميع بمنطقة غمازة الكبري بقصد احتكارها وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 


كما شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال مركز الصف والإدارة التموينية على مواقع تشوين القمح المحلي بدون تصريح و بالاشتراك مع مباحث تموين الجيزة حيث تم ضبط سيارة محملة بعدد 6 أطنان قمح محلي بدون تصريح داخل مخزن لتجميع القمح المحلي بالجزيرة الشقراء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال إدارة التموين بالصف.


وشملت المجهودات التموينية التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمرور علي موردي القمح بمركز الصف بقري الأقواز والجزيرة الشقراء وعرب الحصار والفهميين وقد تبين عدم التزام ٢ مورد بتوريد الاقماح بالشون والصوامع المحددة لهم وقد تم توجيههم بضرورة الالتزام بالتوريد بالأماكن المحددة مع المتابعة الدورية لهم .

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