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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انعقاد المقرأة القرآنية للأئمة بمسجد الإمام الحسين.. صور

انعقاد المقرأة القرآنية
انعقاد المقرأة القرآنية للأئمة بمسجد الإمام الحسين

عُقدت ظهر اليوم الاثنين، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمدينة القاهرة المقرأة الرسمية للأئمة والأعضاء، خدمة لكتاب الله (عز وجل)، وستعقد للجمهور عصر الجمعة من كل أسبوع بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

انعقاد المقرأة القرآنية للأئمة بمسجد الإمام الحسين

وفي بداية انعقاد المقرأة هنأ أ.د/ جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وشيخ مقرأة مسجد الإمام الحسين حملة كتاب الله (عز وجل) بعودة المقارئ، التي يتلى فيها كلام الله في بيوت الله مصداقًا لقوله تعالى : "في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ" ، فالحمد لله (تبارك وتعالى) أن عادت حلقات التلاوة إلى بيوت الله (عز وجل).

موجهًا الشكر الجزيل للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على قراره بإعادة المقارئ وإحياء حلقات التلاوة في بيوت الله (عز وجل) ، حيث تنعقد مقرأة الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمسجده العامر بعد هذه الإصلاحات وهذه التجديدات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله (تبارك وتعالى ورعاه) والذي وجه بتطوير ورعاية مساجد آل البيت بمصر.

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