أخبار البرلمان|شروط التعاقد بـ التايم شير.. وحالات الحرمان من الميراث وفقا للقانون

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

غرامة 1000جنيه.. حظر تشغيل الأطفال أيام الراحة الأسبوعية بالقانون الجديد

غرامة 50 ألف جنيه.. ضوابط وآليات التعاقد بـ التايم شير

خطفوا مواطنا داخل مخزن بمدينة نصر.. 3 أشخاص يواجهون عقوبة السجن المشدد 10 سنوات

أبرزها زيادة رأس المال..تعرف على اختصاصات مركز خدمات المستثمرين طبقا للقانون

قتل المورث عمداً أبرزها.. تعرف على حالات الحرمان من الميراث وفقا للقانون الجديد

احذر..غرامة 30 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسجيل البضائع الجمركية فى قوائم الشحن

أبرزها تقديم المقترحات.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية طبقا للقانون

عنوان صحيح والموافقة .. 5 شروط والتزامات للتسويق الإلكتروني بالقانون

برلماني: الدولة تستهدف الوصول لـ 12 مليون طن من إنتاجية القمح

أبرزها تقديم المقترحات.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية طبقا للقانون

برلماني: الحكومة ترفض قبول شحنات جديدة من القمح لوجود اكتفاء ذاتي