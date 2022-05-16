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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين فى حريق أرض زراعية بكفر شكر بالقليوبية

حريق
حريق

أصيب شخصان جراء حريق شب بقطعة أرض زراعية حوالى 16 قيراط في القليوبية ، جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، بنشوب حريق بأرض زراعية بها محصول قمح، على مساحة 16 قيراط.
جرى انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين قيام مستأجر الأرض ويدعى م. ع، بجمع محصول القمح استعداد لحصاده، حتى فوجئ بأحد الشباب قام بالتعدى عليه واشعال النيران فى محصول القمح، على مساحة 50 متراً، مما تسبب فى اصابة نجله "ع. م"، وشخص اخر يدعى "م. ر"، مقيمان قرية كفر منصور دائرة المركز، وتم نقلهم لمستشفى كفر شكر المركزى لاتخاذ اللازم. 
وجرى الدفع بسيارات الإطفاء من قبل قوات الحماية المدنية بالقليوبية، ولودر مجلس مدينة كفر شكر، وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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