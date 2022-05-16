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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار الانضمام للناتو.. 3 دول تتعهد بمساعدة السويد وفنلندا حال تعرضهما للهجوم

فنلندا والسويد
فنلندا والسويد

قالت النرويج والدنمارك وأيسلندا في بيان مشترك، اليوم الإثنين، إنها مستعدة لدعم فنلندا والسويد المتقدمين لعضوية الناتو في حالة تعرض الدولتين الاسكندنافية للهجوم.

وحسب "فرانس برس" قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستوير: “إلى جانب الدنمارك وأيسلندا، تقف النرويج على أهبة الاستعداد لمساعدة جيرانها الشماليين بكل الوسائل الضرورية إذا وقعوا ضحية للعدوان على أراضيهم قبل الحصول على عضوية الناتو”.

وقررت السويد، إتباع خطوة فنلندا المجاورة والتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصفت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، القرار بأنه "تغيير تاريخي في السياسة الأمنية للبلاد"، أثناء مخاطبتها للمشرعين في العاصمة ستوكهولم.

إلي ذلك، يتوجه وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست إلى الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، للاجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

بعد قرار الانضمام للناتو.. لقاء عاجل بين وزير دفاع السويد ونظيره الأمريكي

عقب تهديد بوتين.. 4 دول تدعم قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو

وبحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة السويدية، سيعقد الاجتماع يوم الأربعاء المقبل بدعوة من البنتاجون.

وقال البيان إن المناقشات ستركز على “العدوان الروسي على أوكرانيا والوضع الأمني ​​في أوروبا والتعاون الثنائي وطلب السويد القادم للانضمام إلى الناتو”.

وأضاف البيان أنه ستتم مناقشة سياسات الصين الدفاعية وعواقبها على الولايات المتحدة والسويد.

كما سيلتقي هولتكفيست بعدد كبير من أعضاء الكونجرس الأمريكي، بحسب البيان.

الناتو النرويج روسيا فنلندا ايسلندا

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