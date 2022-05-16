سلة الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى رواندا

خاض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مرانه الأخير اليوم الاثنين على صالة حسن حلمي بمقر النادي، وذلك قبل السفر إلى رواندا للمشاركة في بطولة إفريقيا والمقررة إقامتها في الفترة من 21 إلى 28 مايو الحالي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة سلة الزمالك إلى رواندا غدا الثلاثاء في تمام السابعة مساء للمشاركة بالبطولة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره سلاك بطل غينيا في دور الـ 8 من البطولة الإفريقية.

يذكر أن الزمالك كان قد حصل على المركز الأول في الأدوار التمهيدية من البطولة التي أقيمت بالقاهرة في أبريل الماضي.

وتأهل الفريق رسميا للأدوار النهائية من البطولة الإفريقية التي تقام في رواندا كأول المجموعة الثانية بجانب بترو دي لواندا الأنجولي وكيب تاون بطل جنوب إفريقيا وفاب بطل الكاميرون.

وكان سلة الزمالك قد ضمن المشاركة في بطولة الأندية أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

وفاز سلة الزمالك على الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي 76-63 في 30 مايو 2021 ليتوج بالبطولة الافتتاحية لدوري إفريقيا لكرة السلة BAL، والتي أقيمت على ملعب كيجالي أرينا وتم بثها للجماهير في 215 دولة وإقليما بـ 15 لغة.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا.