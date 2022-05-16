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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التصديري للحاصلات الزراعية: البرتقال المصري رقم واحد في العالم

البرتقال
البرتقال

قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الحاصلات الزراعية تنقسم للمنتجات الزراعية الطازجة والمجمدة.

 

وأضاف عبد الحميد الدمرداش في مداخلة هاتفية  في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي "، أن مصر تقوم بتصدير المحاصيل الزراعية للاتحاد الأوروبي وآسيا والدول العربية وأفريقيا .

 

وتابع عبد الحميد الدمرداش: "مصر على الخريطة العالمية في الصادرات الزراعية، وهذا يعود لاهتمام الدولة بالقطاع الزراعي التصديري".

 

وأكمل عبد الحميد الدمرداش: "مصر تقوم بتصدير العنب بـ 120 الف طن وهذه  الأرقام لم تحدث من قبل".

 

ولفت عبد الحميد الدمرداش إلى أن البرتقال المصري الذي يتم تصديره للخارج رقم واحد في العالم، ويتم تصدير الليمون الأضاليا واليوسفي بدون بذر.

 

وتابع عبد الحميد الدمرداش: "الاتحاد الأوروبي بدأ في زيادة استيراد الحاصلات الزراعية من مصر".
 

الزراعية الحاصلات الزراعية الصادرات البرتقال اخبار التوك شو

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