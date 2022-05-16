جامعة كفر الشيخ تنظم المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتمريض.. صور

افتتح نائبا رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رضا صالح والأستاذ الدكتور محمد عبد العال، اليوم الإثنين المؤتمر العلمي الدولي الثاني بعنوان "التحديات المعاصرة للرعاية التمريضية والذي نظمته كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ"، بمقر الكلية، بإشراف الدكتور مها أبو جازية عميد الكلية والدكتور هالة عبد الفتاح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور الدكتور عفاف بصل عميد كلية التمريض جامعة طنطا والدكتور لاكشمي رينجاني كلية التمريض جامعة مسقط بدولة عمان والدكتور لاسا فينكاتسان عميد كلية التمريض نيوديلهي عبر «الفيديو كونفرانس» وعمداء الكليات بجامعة كفر الشيخ ومدير مستشفى الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وجمع من الطلاب.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور الجامعة في بناء مجتمع صحي يواكب أعلى درجات التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة.

ومن جانبه وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة التحية للمشاركين بالمؤتمر، كما وجه الشكر لإدارة كلية التمريض المنظمين للمؤتمر، معرباً عن أمله أن يصل المؤتمر بنتائج وتوصيات مهمة تحقق الهدف من إقامته في ربط التجارب البحثية بالواقع وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في مجال التحديات المعاصرة للرعاية التمريضية لتقديم رعاية تمريضية تلبى احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية.

في بداية انطلاق المؤتمر رحبت الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض بنائب رئيس الجامعة والمشاركين من الباحثين، متمنيةً أن يعود المؤتمر بالنفع لأبنائنا والجامعة والقطاع الطبي بشكل عام، من خلال التعرف على كل جديد ومثمر وتبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المختلفة، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع حول التميز في الممارسات التمريضية الآمنة، والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر والعلاج، وتقديم الرعاية التمريضية المتنوعة، والبحث العلمي وتطوراته في المجالات المختلفة التي تواكب مجريات الخدمة الطبية المتطورة.

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