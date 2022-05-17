طارق الشناوي عن الكبير أوي 6: مكي بيفكرني بفؤاد المهندس.. فيديو

داعب الناقد الفني طارق الشناوي، صانعي مسلسل الكبير أوي 6، قائلا "لم يوجهوا دعوة لنا لحضور مهرجان المزاريطة"، لافتا إلى ان مسلسل الكبير أوي رجع الضحكة الصافية للمشاهدين.

وأشار "الشناوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن كل النجوم الذين ظهروا بالمسلسل كانوا لامعين، وأحمد مكي ساعد على تألقهم، معلقا: "أحمد مكي بيفكرني بفؤاد المهندس بيساعد اللي حواليه في العمل".

وأكد أن مسلسل الكبير أوي 6 أحدث فارق في السباق الرمضاني، وجمع المصريين والعرب على مائدة واحدة لمشاهدته، مشيدا بمخرج العمل أحمد الجندي، حيث كان له لمسات هامة بالمسلسل.

ولفت إلى أن مسلسل الاختيار 3 كان ناجحا، ووثق الأحداث التي عرضت به، مشيدا بمسلسل جزيرة غمام، ومسلسل فاتن امل حربي، معلقا: "عمل فني بيغير قانون".

