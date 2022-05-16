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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتوج بطلاً لدوري السوبر للمحترفين لكرة السلة بالفوز على الاتحاد 88-75

الاهلي والاتحاد السكندري
الاهلي والاتحاد السكندري كرة سلة

توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بدوري السوبر للمحترفين في اللقاء الخامس والفاصل لحسم اللقب، بعد الفوز على الاتحاد السكندري  بنتيجة (88-75).

وأقيمت  المباراة الحاسمة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وحصد الأهلي  لقب الدوري بعد الفوز بنتيجة (3-2) في المباريات.

وكانت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين انتهى الوقت الأصلي لها بنتيجة 75-75، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي انتهى بفوز الاتحاد 86-77، فيما فاز الأهلي بالمواجهة الثانية بنتيجة 73-60 قبل أن يحسم اللقاء الثالث لصالحه بنتيجة 63-60، قبل أن يفوز الاتحاد باللقاء الرابع بنتيجة 85-75.

وتقام سلسلة نهائي دوري السوبر للسلة بنظام البلاي أوفس (Best of 5)، حيث يُتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات بلقب البطولة.

ملخص المباراة:

انطلق اللقاء بسيطرة متبادلة من جانب الأهلي والاتحاد حتى نهاية الفترة الأولى التي حسمها التعادل بنتيجة (14-14).

أما الفترة الثانية فشهدت تفوقا للاتحاد السكندري، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (33-31) لصالح زعيم الثغر أمام الأهلي.

وبفضل ثلاثيات متتالية من إيهاب أمين نجم الأهلي، تمكن الفريق الأحمر من التقدم في النتيجة بفارق 13 نقطة خلال الفترة الثالثة التي انتهت (60-47).

وانتهت الفترة الرابعة لصالح النادي الأهلي بنتيجة (88-75).

دورى السوبر للمحترفين الاتحاد السكندري الدكتور حسن مصطفى الأهلي والاتحاد إيهاب أمين

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