الأهلي يتوج بطلاً لدوري السوبر للمحترفين لكرة السلة بالفوز على الاتحاد 88-75

توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بدوري السوبر للمحترفين في اللقاء الخامس والفاصل لحسم اللقب، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (88-75).

وأقيمت المباراة الحاسمة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وحصد الأهلي لقب الدوري بعد الفوز بنتيجة (3-2) في المباريات.

وكانت المباراة الأولى التي جمعت الفريقين انتهى الوقت الأصلي لها بنتيجة 75-75، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي انتهى بفوز الاتحاد 86-77، فيما فاز الأهلي بالمواجهة الثانية بنتيجة 73-60 قبل أن يحسم اللقاء الثالث لصالحه بنتيجة 63-60، قبل أن يفوز الاتحاد باللقاء الرابع بنتيجة 85-75.

وتقام سلسلة نهائي دوري السوبر للسلة بنظام البلاي أوفس (Best of 5)، حيث يُتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات بلقب البطولة.

ملخص المباراة:

انطلق اللقاء بسيطرة متبادلة من جانب الأهلي والاتحاد حتى نهاية الفترة الأولى التي حسمها التعادل بنتيجة (14-14).

أما الفترة الثانية فشهدت تفوقا للاتحاد السكندري، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (33-31) لصالح زعيم الثغر أمام الأهلي.

وبفضل ثلاثيات متتالية من إيهاب أمين نجم الأهلي، تمكن الفريق الأحمر من التقدم في النتيجة بفارق 13 نقطة خلال الفترة الثالثة التي انتهت (60-47).

وانتهت الفترة الرابعة لصالح النادي الأهلي بنتيجة (88-75).