أخبار البلد

جولة ليلية لوزيرة البيئة لتفقد المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير لمتابعة جهود النظافة والتجميل والتشجير ورفع أي مخلفات

رفع كفاءة بعض الطرق
رفع كفاءة بعض الطرق
حنان توفيق

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة مساء اليوم بجولة ليلية لتفقد بعض المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وهيئة النظافة والتجميل بالمحافظة لأعمال النظافة والتجميل والتشجير ورفع المخلفات وتطوير ورفع كفاءة بعض الطرق والرصف والتنسيق العام وذلك استعداداً لاحتفالية افتتاح المتحف المصرى السبت القادم .

وعلى الفور وجهت الدكتورة منال عوض جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة النظافة بالجيزة وحي الهرم ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المخالفات ورفع كميات كبيرة من تراكمات المخلفات والقضاء على أنشطة عشوائية وغير قانونية لحرق الكابلات والزيوت ، كما تم رفع بعض العشش والجمالونات المخالفة .

كما وجهت الدكتورة منال عوض ، الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وهيئة النظافة والتجميل بالمحافظة بضرورة التواجد الميدانى على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع أي مخلفات أولاً بأول وعدم السماح بأى بؤر تجمع للمخلفات والرتش ومخلفات الهدم والبناء يمكن أن تشتعل أسفل الطريق الدائرى في نطاق محافظة الجيزة خاصة في الطريق المؤدي إلي المتحف المصرى الكبير.

وخلال الجولة تابعت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة جهود محافظة الجيزة لرفع تراكمات قمامة ومخلفات هدم وبناء وتعديات ومبانى مخالفات أسفل الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم وذلك بعد تلقى شكوي بوجود أدخنة واشتعال لبعض المخلفات بتلك المنطقة .

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة رفع جميع المخلفات الموجودة وتراكمات الهدم والبناء والسيطرة على تلك المنطقة لعدم إلقاء أي مخلفات مرة أخرى بها لعدم اشتعالها ، كما أكدت سيادتها على ضرورة التواجد الميدانى على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول وعدم السماح بأى تراكمات أو تعديات أو إشغالات على الطريق العام والتعامل الفوري ورصدها للحفاظ على المظهر الجمالى لجميع المناطق والطرق المحيطة بالمتحف.

وشددت د.منال عوض على أهمية تسخير كل الإمكانيات المتاحة لتوفير بيئة تنظيمية وحضارية مشرفة أمام ضيوف مصر والعالم ، مشيرة إلى أن المتحف الكبير يمثل أيقونة جديدة للهوية المصرية ورسالة حضارية للعالم تعكس عظمة التاريخ المصري القديم وتطور الحاضر الحديث .

وأشارت د.منال عوض إلى أهمية استمرار الجاهزية التامة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والجهات المعنية المشاركة فى الاحتفالية لضمان انتظام العمل وتنفيذ التكليفات بكل دقة .

شارك في الجولة الأستاذ محمد مرعى السكرتير العام المساعد للجيزة والمهندس أحمد سعد مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالجيزة والمهندس طه عبدالصادق رئيس حي الهرم .

النظافة والتجميل والتشجير مخلفات المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى بالمتحف المصرى الكبير افتتاح المتحف المصرى محافظة الجيزة

