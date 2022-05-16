ابنة شويكار: فؤاد المهندس أب عظيم وتعلمت منه تحمل المسئولية..فيديو

قالت منة الله الجواهرجي ابنة الفنانة شويكار، إن الفنان الراحل فؤاد المهندس كان أب عظيم ويتمتع بأخلاق حميدة كثيرة .
وأضافت منة الله الجواهرجي في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" فؤاد المهندس رباني وعلمني حاجات كتير في كافة مناحي الحياة ".
وتابعت منة الله الجواهرجي :" تعلمت تحمل المسؤولية والالتزام من فؤاد المهندس، وكنت أرى فؤاد المهندس مسؤول مسؤولية كاملة عن احترام مواعيده ".
وأكملت منة الله الجواهرجي :" علاقتي بأبناء فؤاد المهندس جيدة ومستمرة حتى الآن ولا توجد مشاكل على الإطلاق ".
ولفتت منة الله الجواهرجي :" الفنانة شويكار كانت تعتبر فؤاد المهندس أستاذ لها وهو حبها الأول والأخير".