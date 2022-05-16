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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوم الوفاء.. تكريم مؤسسي وأساتذة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ| صور

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

شهد الدكتور طارق لبيب عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، اليوم، حفل تكريم الأساتذة المتفرغين ورواد ورموز العمل الأكاديمى بالمعهد، خلال يوم الوفاء والعرفان بالجميل، في أجواء من البهجة والسعادة والسرور.  

وضمت قائمة المكرمين، هم الدكتور محمد أحمد عبد الهادى، أحد مؤسسي المعهد، أستاذ تنظيم المجتمع العميد الأسبق للمعهد، والدكتور الغمري  الشوادفى، أستاذ خدمة الفرد العميد الأسبق للمعهد، والدكتور السعيد مغازي أحمد، أستاذ تنظيم المجتمع، والوكيل الأسبق للمعهد، والدكتور محمد المحمدي حواس، أستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية رئيس قسم البحوث الاجتماعية الأسبق.

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كما كرَّم عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، اسم المغفور لهما -بإذن الله تعالى-؛الدكتور  أبو بكر الشهاوي الوكيل الأسبق للمعهد، والمحاسب مختار المزين، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطالب وعضو مجلس إدارة المعهد  ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي الأسبق وقد مثل الأسرة الكريمة نجله، محمد محمود المزين المحاسب بالمعهد.

وفي كلمته، عبر الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، عن سعادة المعهد بتواجد الأساتذة الكبار اليوم بالمعهد باعتبارهم من جيل الرواد الذين كانت لهم بصمات وأيادٍ بيضاء في كل جنبات المعهد علمياً وإدارياً ، وأثروا تاريخ المعهد بفكرهم وعطائهم في كافة المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، والدكتور شعبان عزام، والدكتور محمود عطية، ووكلاء المعهد، ومصطفى عمارة، الأمين العام.

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