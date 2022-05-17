العالم يشهد ظاهرة فلكية مثيرة.. والأمريكيون يستمتعون بمشاهدة القمر الدموي العملاق.. فيديو

عرضت قناة " euronews (عــربي)" فيديو لواحدة من الظواهر الفلكية المثيرة والتي تعرف بـ"القمر الدموي العملاق" والتي استمتع بها هواة الفلك و الظاهرة الكونية في جميع أنحاء الأمريكتين الجنوبية والشمالية.

وأضاف الفيديو ان ظاهرة "القمر الدموي العملاق" وهي الخسوف، حدثت عند الساعة 03:30 تقريباً بتوقيت "غرينتش" وظلت الأرض لعدة دقائق في مركز يقع بين الشمس وبين القمر الذي غمره لون أحمر اكتسبه من أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض لمدة استمرت ساعة ونصف تقريباً، وهي مدة تعدّ الأطول خلال عقد من الزمن.

وأوضح الفيديو أن القمر كان في ذروة الخسوف حين أصبح على بعد 362 ألف كيلومتر عن كوكب الأرض، وظهر أكبر من المعتاد لأنه كان في أقرب نقطة له من الأرض ويطلقُ عليه حينئذ "القمر العملاق" وتمت رؤيته منتصف الليل عند الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما أن الخسوف كان مرئياً في أوروبا لمدة قصيرة وذلك بسبب غروب القمر خلال الخسوف.

